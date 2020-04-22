США вспомнили об утилизированной Россией советской «чудо-лодке»

Созданные в СССР субмарины проектов 705 («Лира») и 705К Россия утилизировала еще в 1990-е. Однако американские журналисты назвали эти корабли «чудо-лодками».

Об этом написало издание The Drive, ссылаясь на материалы сайта GlobalSecurity.org. Авторы статьи напомнили, что подобные атомные подводные лодки (АПЛ) могли плыть под водой со скоростью в 40 узлов (более 74 километров в час). Кроме того, они обладали удивительной маневренностью.

Так, субмарины проектов 705 и 705К могли разогнаться до рекордной скорости меньше, чем за одну минуту. На полный разворот у них уходило всего лишь 42 секунды.

По мнению американских журналистов, эти подводные лодки «намного опередили свое время». Однако недостатком таких кораблей был высокий шум, который возникал при наборе максимальной скорости.

В статье особое внимание уделили реакторам с жидкометаллическими носителями, которые использовались на субмаринах проектов 705 и 705К. Эксплуатация такого реактора считалась проблематичной.

В итоге авторы материала назвали эти советские субмарины «истребителями МиГ-25 из подводного мира».

Ранее американские журналисты оценили российские гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон».