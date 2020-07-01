«Президент США ясно дал понять, что Иран никогда не получит ядерное оружие, и военный вариант всегда рассматривается», — сказал Хук.

Он также подчеркнул, что еще одним правильным решением был выход Штатов из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

СВПД — политическое соглашение относительно ядерной программы Ирана, которое подписали еще в 2015 году главы шести государств — США, Россия, КНР, Великобритания, Франция и Германия. План подразумевал отмену ограничений против Тегерана взамен на прекращение ядерных разработок.

Ранее власти Ирана заявили, что в государстве нет ни ядерного оружия, ни ракет, предназначенных для его доставки. Об этом сообщал министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф.