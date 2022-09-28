США приблизились к тому, чтобы стать стороной конфликта на Украине | 360°

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США приблизились к тому, чтобы стать стороной конфликта на Украине

Представитель Кремля Песков: США приближаются к участию в конфликте на Украине

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США все больше приближаются к тому, чтобы стать стороной конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал позицию американцев чрезвычайно опасной, сообщил ТАСС.

«Все больше и больше американская сторона де-факто залезает в этот конфликт, все больше американская сторона близится к тому, чтобы стать стороной этого конфликта, что чрезвычайно опасно», — отметил Песков.

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Официальный представитель Кремля выразил негативное отношение России к заявлению госсекретаря США Энтони Блинкена. Он допустил возможность использования поставляемого американцами на Украину оружия против территорий, где прошли референдумы о вхождении в состав РФ.

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Ранее Песков отреагировал на отказ президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с Россией. Официальный представитель Кремля заявил, что украинский лидер уже давно отказался от каких-либо переговоров и давно сказал, что «ему не о чем разговаривать».

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