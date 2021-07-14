США временно запретили ввозить собак из России

Власти США с 14 июля ввели временный запрет на ввоз собак из 113 стран мира, включая Россию. Американский Центр по контролю и предотвращению заболеваний уточнил, что это необходимо для защиты населения от попадания в страну вируса собачьего бешенства.

В список ведомства, кроме России, вошли Белоруссия, Грузия, Казахстан, Украина, Молдавия и некоторые другие. Санитарный регулятор пока не привел информации о том, как долго будет действовать данный запрет.

Как сообщает «РИА Новости», в Центре подчеркнули: в крайних случаях исключения все-таки возможны. Для этого необходимо оформить специальную заявку не позднее, чем за шесть недель до прибытия в США. Если этого не будет сделано, то все собаки будут отправляться из США обратно, оплачивать дорогу при этом будет владелец животного.

Регулятор отметил, что в Соединенных Штатах удалось искоренить вирус собачьего бешенства в 2007 году. С тех пор в стране не было зарегистрировано ни одного случая болезни. Однако ввоз в США даже одного больного животного может привести к заболеванию людей.

Случай заболевания бешенством у дикого животного весной выявили в Московской области. Специалисты сообщили, что речь шла о енотовидной собаке, которую нашли в городском округе Клин. Врачи отметили, что такие звери представляют особенную опасность для людей, поскольку являются охотничьим ресурсом.