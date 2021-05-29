США впервые с 1991 года импортировали нефть из Ирана

США второй раз за 30 лет импортировали нефть и нефтепродукты из Ирана. Объем поставок составил 33 тысячи баррелей в сутки.

Информация об этом появилась в обновленных данных материалов Управления энергетической информации Минэнерго США.

Последний раз Иран экспортировал нефть в Штаты в ноябре 1991 года. Тогда объем поставок составил 64 тысяч баррелей в сутки.

Россия увеличила поставки нефти и нефтепродуктов в США в 1,8 раза до 22,94 млн баррелей. Таким образом РФ поднялась на второе место по объему экспорта топлива. На первое месте — Канада с показателем 139,87 миллиона баррелей. Третье место заняла Мексика (17,62 миллиона баррелей).

Большая часть поставок РФ в США пришлась на нефтепродукты. Экспорт нефти составил 6,1 миллиона баррелей. Больше всего нефти в Штаты экспортировала Канада — 119,12 миллиона баррелей.

В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий. Он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В Белом доме тогда заявили, что намерены довести экспорт иранской нефти до нуля, а также призвали другие государства отказаться от ее закупок.