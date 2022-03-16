США впали в отчаяние из-за отказа от российской нефти, заявили в Китае

Американские власти впали в отчаяние после запрета на ввоз российских энергоносителей. В итоге им пришлось просить помощи у других стран, заявила китайская газета Global Times.

По словам автора статьи, Белый дом безуспешно пытался провести онлайн-переговоры президента Джо Байдена с лидерами ОАЭ и Саудовской Аравии. США надеялись, что видеовстречи помогут сдержать рост стоимости энергоресурсов.

«Страны ОПЕК не желают быть связанными по рукам и ногам США или нарушать свои квоты по добыче и вонзать России нож в спину в разгар кризиса. США в отчаянии были вынуждены обратиться за помощью к Ирану, намекнув, что могут начать импорт нефти после подписания ядерной сделки», — заявили в материале.

Обозреватель назвали признаком незрелости попытку США договорить с Венесуэлой о смягчении ограничительных мер. Американцы рассчитывали, что снова смогут вкладываться в нефтяной сектор страны и увеличить объемы добычи.

«Иронично, что Байден, будучи ветераном в политике, проявил полную наивность и неумелость при таких событиях, как вывод американских войск из Афганистана, и в российско-украинском конфликте», — добавил журналист.

Он зазвал действия американской стороны по отношению к своим партнерам безответственными.