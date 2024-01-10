Мир 10 января 2024, 11:33 США возобновят строительство военной базы на Окинаве Генсек правительства Японии Хаяси: США возобновят создание базы на Окинаве Unsplash

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Соединенные Штаты возобновят возведение военной базы в районе города Наго на Окинаве уже 10 января. Об этом рассказал генсек правительства Японии Есимаса Хаяси.

США планируют перенести в этот район находящуюся на этом же острове базу Футэмма. Строительство, предположительно, займет около девяти лет.

«Мы получили доклад министерства обороны о том, что строительство в районе залива Оура начнут сегодня, так как все необходимые приготовления завершили», — процитировало Хаяси РИА «Новости».

Работы начались еще в 2017 году, а затем не раз останавливались и возобновлялись. Губернатор префектуры Окинава Дэнни Тамаки остался разочарован их очередным возобновлением — он назвал «прискорбным» тот факт, что «правительство действует исходя из своих интересов».

Ранее СМИ сообщали, что власти Соединенных Штатов и Катара тайно продлили договоренность о размещении американских военных на авиабазе Эль-Удейд. Соглашение пролонгировали на 10 лет.