Мир 15 февраля 2023, 22:06 США возобновят работу по линии Арктического совета без участия России Госдеп США сообщил, что приступает к работе над проектами Арктического совета без России Pxhere

Читать 360tv в

Соединенные Штаты возобновляют работу над проектами по линии Арктического совета без участия российской стороны. Об этом сообщил советник Госдепартамента США Дерек Шолле в ходе конференции в Центре имени Вудро Вильсона. Цитату привел ТАСС.

«Приспосабливаясь к новым условиям, навязанным нам Москвой, мы возобновляем проекты Арктического совета, не связанные с Россией», — сказал он.

Реклама

Шолле назвал Россию важной арктической державой. По его словам, решение Кремля начать специальную военную операцию сделало сотрудничество в Арктике почти невозможным в обозримом будущем. Поэтому Белый дом решил возобновить работу в этом направлении, которая не предусматривает участия России.

Реклама

В ходе еще одного мероприятия первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман высказалась об отношениях государства с КНР. Она отметила, что Соединенные Штаты не будут отказываться от политики «одного Китая», несмотря на призывы некоторых американцев в политических кругах. Эта политическая линия прошла проверку временем, подчеркнула замгоссекретаря.