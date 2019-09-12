  • США восстановили всю военную помощь Украине

    12 сентября 2019, 21:25

    Анастасия Кукова

    Вашингтон восстановил военную помощь Украине по линии Госдепартамента и Пентагона. Выделенные средства ранее были заморожены на время ревизии соответствующих фондов.
    США восстановили всю военную помощь Украине

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    Об этом ТАСС сообщил представитель американской администрации высокого ранга.

    «Государственный департамент и Министерство обороны выполняют обязательства по финансированию всей военной помощи и помощи в области безопасности Украине», — завил он.

    Чиновник добавил, что Белый дом поддерживает усилия Украины по реформированию самообороны, а эти средства позволят Киеву достигнуть желаемого.

    По линии Пентагона Украине будут предоставлены 250 миллионов долларов. Помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер сообщил, что по линии Госдепа Киев получит еще около 140 миллионов долларов.

    Соответствующее уведомление направлено в адрес Конгресса США.

    О пересмотре военной помощи Киеву в конце августа распорядился Дональд Трамп. Он хотел получить подтверждение того, что выделяемые деньги используются наилучшим образом.