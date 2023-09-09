Мир 09 сентября 2023, 23:47 США воспользуются вовлеченностью России на Украине, чтобы «сунуться» в Армению — турецкий генерал Генерал Каракуш: США используют вовлеченность РФ на Украине для усиления влияния Freepik

Читать 360tv в

Американская сторона намерена воспользоваться вовлеченностью России на Украине, чтобы усилить свое влияние в регионе Южного Кавказа. Такое заявление, комментируя совместные военные учения США и Армении, сделал председатель Общества офицеров в отставке Турции, бывший генерал-лейтенант авиации Эрдоган Каракуш в беседе с РИА «Новости».

«Тут мы видим сразу два месседжа Вашингтона: своеобразный допинг армянскому народу, другой Ирану, которому США говорят: не лезь в регион! Армения сейчас как мяч: то один пинает, то другой», — заявил он.

Реклама

Каракуш назвал удивительным согласие Еревана на военные учения с Вашингтоном, ведь в Армении есть российская военная база. По словам председателя, американская сторона хочет «сунуться в регион», пока Россия занята украинским конфликтом. Также США намерены «притеснить» Турцию таким образом.

Ранее армянское оборонное ведомство сообщило о совместных военных учениях со Штатами. Их должны провести в Армении «в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях». По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, такие новости вызвали у Кремля настороженность. Он отметил, что в правительстве РФ будут внимательно следить за событиями.