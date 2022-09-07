Мир 07 сентября 2022, 06:42 Поделиться Telegram

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Viber США вооружили коррумпированное правительство Украины для борьбы с Россией – Макгрегор Полковник Дуглас Макгрегор обвинил Белый дом в подлой политике по вооружению Украины РИА «Новости»

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США под управлением президента Джо Байдена продвигают культуру отмены и поддерживают коррумпированное правительство Украины в борьбе с Россией. В будущем это приведет к разобщению американцев, заявил в статье на сайте The American Conservative полковник в отставке, бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор.

Он раскритиковал Белый дом за продвижение политики денационализации в своей стране и культуры отмены. Дуглас Макрегор обвинил чиновников в пренебрежении мнением простых американцев, считающих их недальновидными и неосведомленными для самостоятельного принятия верных политических решений.

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Тех, кто не соответствует ожиданиям Белого дома, подвергают остракизму, цензуре или исключают из печати, трансляций и соцсетей, не дают зарабатывать. Из-за этого в стране процветает система нетерпимости, которая вознаграждает беспрекословное соблюдение идеологии левых и активно наказывает инакомыслие.

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Сопротивление такой политике развивается медленно, и когда предыдущий президент США Дональд Трамп покинул свой пост, «все в пресловутом вашингтонском болоте» вышли вперед, чтобы подписать свидетельство о смерти «популистских националистических американских правых», как их назвал полковник.

«Между тем, подлая политика Вашингтона по вооружению коррумпированного украинского правительства для борьбы с Россией, в которой его народ и его армия не могут победить, разрушает жизни миллионов, но держит болотных тварей на плаву», — написал он.

Стратегия администрации Джо Байдена направляет американцев по пути, опасно близкому к текущему опыту Шри-Ланки. Полковник предупредил, что в гиперполяризованном американском обществе экономический спад в сочетании с денационализацией приведет к отрыву от традиций, истории, ценностей и друг друга.

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