США вновь испытали гиперзвуковое оружие

Испытания гиперзвукового оружия прошли успешно в США. Ракета превысила скорость звука в пять раз, сообщили в Пентагоне.

Это уже третье испытание оружия от компании Raytheon Technologies Corр с 2013 года. Класс снаряда, который тестировали, не уточняется.

«Развитие гиперзвуковых возможностей страны является важнейшим национальным императивом, и это был важный шаг. Последовательные успешные летные испытания дают нам еще большую уверенность в технической зрелости нашего прототипа по программе Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC)», — сказал руководитель ракетного подразделения Raytheon Уэс Кремер, пишет «Интерфакс».

Ранее ВВС США сообщили об испытаниях гиперзвуковой ракеты от Lockheed Martin. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с «360» отметил, что для России важно иметь средства защиты. И против данных американских ракет это С-500.