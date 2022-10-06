США внезапно заявили о желании видеть Россию в НАТО | 360°

Мир 06 октября 2022, 18:29 Поделиться Telegram

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Viber США внезапно заявили о желании видеть Россию в НАТО Экс-советник Белого дома Болтон: США нужна Россия, которая присоединится к НАТО РИА «Новости»

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США хотели бы видеть Россию, которая могла бы вступить в НАТО. Об этом заявил экс-посол США в ООН, бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон в материале для 19Fortyfive.

Он указал на то, что после развала СССР США рассчитывали, что Россия будет придерживаться прозападного курса и станет подходящим кандидатом для вступления в Альянс. Болтон счел, что сейчас «не время стесняться» и пора объявить об этом.

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«Очевидная стратегическая цель Вашингтона — близкая к Западу Россия, подходящий кандидат в НАТО», — подчеркнул он.

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Кроме того, экс-советник Белого дома считает, что мир и безопасность в Европе установятся со сменой власти в России.

Желаемый результат <…> — власть переходного периода, которая соблюдает нейтралитет, пока формируется новая Конституция», — уверен политик.

По его мнению, переходный этап неизбежен.

Российская сторона не раз высказывалась о сути существования НАТО. Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, Альянс ищет внешнего врага, чтобы оправдать свое существование, а то, что он называет себя исключительно оборонительным, «смешно и стыдно».

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