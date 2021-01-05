США внесли в санкционный список сталелитейные компании Ирана

Вторичные санкции ввели против организаций из Германии, Великобритании и Китая. Все они вели работу с иранскими предприятиями, которые уже внесли в список ограничений. Кроме того, под санкции попал гражданин Ирана, который получал ссуды от финансовых учреждений США.

Как напомнила газета «Известия», это не первые санкции в отношении иранских граждан, которые вводит Вашингтон. В декабре в список включили представителя Ирана в Йемене Хасана Айрулу. Тогда же под ограничения попал Международный университет имени аль-Мустафы.

В ноябре в списки по Ирану попали еще четыре человека и шесть организаций. По версии американских властей, они помогали в поставках товаров, в том числе производства США, иранской военной фирме, которая находится под санкциями с 2008 года.

В начале сентября американский Минфин добавил в санкционный список 18 иранских банков.

США вернули санкции в отношении Ирана в 2018 году после выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который предполагал сделку по заморозке ядерной программы со стороны Ирана и снятия американских санкций.

СВПД подписали Россия, Китай, США, Великобритания, Франция, как постоянные члены Совета Безопасности ООН и Германия. Согласно документу, Иран обязался не заниматься обогащением урана более чем на 4% и отказывался от разработки ядерного оружия.

В 2018 году президент США Дональд Трамп потребовал Иран отказаться от производства ракет, пригрозив вернуть санкции. Тегеран отказался. С тех пор ситуация вокруг СВПД остается сложной. Накануне стало известно, что Иран приступил к обогащению урана до 40%. Власти объявили, что идут на этот шаг, чтобы остальные подписанты СВПД выполнили взятые на себя обязательства.

RT напомнил, что МИД России оценил действия Ирана, как отступление от СВПД, но первопричиной таких отклонений стали действия США.