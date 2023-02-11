Мир 11 февраля 2023, 09:00 США внесли в черный список шесть аэрокосмических компаний из Китая piqsels

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Сотрудники Министерства торговли США 10 февраля обновили черный список, добавив в него шесть юридических лиц из КНР. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на обнародованное представителями ведомства заявление.

По мнению авторов документа, эти компании так или иначе связаны с развитием аэрокосмической отрасли на территории Китая.

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«Правительство США вынесло определение, что деятельность данных шести организаций противоречит интересам национальной безопасности или внешней политики нашей страны», — написали представители ведомства.

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Также авторы документа уточнили, что основанием для пополнения черного списка шестью компаниями стало участие сотрудников этих организаций в процессах модернизации ВС КНР в области аэрокосмических программ. Особый акцент в ведомстве сделали на работе по созданию дирижаблей и аэростатов: как конструкций, так и разработка необходимых для них материалов и компонентов.