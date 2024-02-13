13 февраля 2024, 13:39
США включились в борьбу с Россией до последней капли украинской крови
Сенатор Вэнс: США готовы бороться с Россией до последней капли украинской крови
В США хотят бороться с Россией до «последней капли украинской крови», хотя понимают — конфликт завершится разрушением Украины. Об этом заявил сенатор-республиканец Джеймс Дэвид Вэнс в интервью журналисту Такеру Карлсону. Видео с его комментарием появилось в соцсети X.
По словам политика, таково отношение к Украине со стороны демократов.
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«Это в корне отвечает интересам военных подрядчиков и людей, которые считают, что самая насущная задача США — победить русских», — пояснил Вэнс.
Сенатор подчеркнул, что нельзя думать о единогласной поддержке украинцев конфликта с Россией. Эта мысль просто «нелепа и абсурдна», подытожил он.
Президент Джо Байден как ярый демократ лоббирует в Конгрессе США вопрос выделения помощи Украине. Однако в Палате представителей заявили, что не будут рассматривать этот законопроект до тех пор, пока действующая администрация не примет меры по защите границы от мигрантов.
США
Россия
Украина
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