Мир 16 ноября 2023, 23:37 США включили в санкционный список по России три нефтяных танкера Минфин США сообщил о введении санкций против трех нефтяных танкеров

США объявили о включении трех нефтяных танкеров в список антироссийских ограничений. Информация об этом появилась на сайте Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) американского Минфина.

В перечень вошли танкеры Kazan, которые связаны с компанией Kazan Shipping Inc., Ligovsky Prospect, входящие в Рrogress Shipping Company Ltd., и NS Century, принадлежащее Gallion Navigation Inc. При этом все три танкера зарегистрированы под либерийским флагом.

Ранее OFAC начало разбирательство по факту вероятного нарушения антироссийских санкций. Управление направило запросы управляющим компаниям 100 танкеров, которые могли перевозить нефть из РФ по ценам выше установленных рамок. Уведомления о проверке получили управляющие организации из 30 стран.

В феврале прошлого года страны Евросоюза, G7 и Австралия утвердили лимит стоимости на российскую нефть на уровне 60 долларов. Примерно через год аналитики поняли, что потолок цен на нефтепродукты оказался неэффективной мерой, потому что РФ перенаправила экспорт на другие рынки.