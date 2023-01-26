26 января 2023, 19:25
США включили в санкционный список еще 6 физлиц и 12 юрлиц России
США дополнили список санкций против России
Соединенные Штаты решили дополнить санкции против России, наложив ограничения еще на шесть физических и 12 юридических лиц страны. Заявление об этом опубликовал американский Минфин. Дополнительные меры нацелены на производителей российского оружия и лиц, поддерживающих оборонные предприятия страны, уточняется в сообщении.
Группу «Вагнер» объявили «транснациональной криминальной организацией» и в отношении лиц и компаний, якобы связанных с ней и ее главой Евгением Пригожиным, ввели ограничения. В США считают, что это будет препятствовать дальнейшему вооружению и оснащению российской армии.Под санкции попали вице-премьер, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, президент Татарстана Рустам Минниханов и его жена Гульсина Минниханова. Кроме того, в санкционном списке оказались судоремонтные предприятия, две яхты и пять самолетов, связанные с российскими физическими и юридическими лицами.
США
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