Мир 19 января 2023, 03:51 США включили в новый пакет помощи Украине бронемашины Stryker Politico: США отправят Украине бронемашины Stryker и бомбы GLSDB РИА «Новости»

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Администрация Джо Байдена планирует включить в новый пакет военной помощи Украине несколько боевых бронированных машин Stryker, но в нем не оказалось танков Abrams. Об этом сообщила газета Politico.

Журналисты объяснили отказ от отправки Abrams с логистическими трудностями и их обслуживанием. Власти США пока не планирует направлять танки Abrams украинским военным.

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Также в пакете помощи не будет оперативно-тактических баллистических ракет семейства ATACMS «из-за опасений спровоцировать» российскую сторону, отмечено в статье.

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Не исключено, что Соединенные Штаты отправят на Украину бомбы малого диаметра GLSDB дальностью до 160 км. Сейчас пакет находится на стадии доработки, поэтому в него еще могут внести изменения.

Американские власти сообщили об очередном пакете военной помощи для Украины в конце 2022 года. Вашингтон выделил 1,85 миллиарда долларов. Военную технику планируют отправить в зону боевых действий предстоящей весной. По оценке Пентагона, с начала спецоперации США выделили на военную помощь Украине свыше 24 миллиардов долларов.