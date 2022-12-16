Мир 16 декабря 2022, 08:39 США включат в военную помощь Украине комплекты-преобразователи авиабомб Politico: США в январе 2023 года могут расширить военную помощь Украине

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Американское правительство в начале 2023 года может расширить военную помощь Украине, например, включить в нее комплекты JDAM для модернизации авиабомб и контракт на разработку совершенно новых систем противоракетной обороны. Об этом рассказали источники Politico.

Как написало издание, киевский режим опасается, что Россия в январе предпримет новый рывок и пойдет в наступление. Американские чиновники обсуждают расширение военной помощи, например, комплектами боеприпасов для совместной прямой атаки JDAM, которые превращают неуправляемые авиационные боеприпасы в умные бомбы, снарядами малого диаметра наземного базирования большей дальности стрельбы и батареями Patriot Advanced Capability-3 для перехвата баллистических ракет. Кроме того, США могут заключить контракт с Raytheon Technologies на создание новых противоракетных систем с нуля, но на это могут уйти годы.

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Однако решение еще не приняли. Белый дом столкнулся с проблемой — украинские офицеры не умеют работать со сложными американскими системами. Для эксплуатации и обслуживания одной установки Patriot придется обучить до 90 военнослужащих, на это уйдут месяцы. Председатель Палаты представителей по делам вооруженных сил Адам Смит признал, что если отправить эти ЗРК сейчас, то Вооруженные силы Украины не смогут стрелять из них, по крайней мере, ближайшие полгода.

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