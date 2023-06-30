Мир 30 июня 2023, 17:20 США вернутся в ЮНЕСКО без немедленного погашения госдолга ЮНЕСКО поддержала возвращение США в организацию без немедленного погашения госдолга Flickr

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Участники внеочередной сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО утвердили большинством голосов резолюцию, по которой США вернутся в организацию без немедленного погашения госдолга. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Соединенные Штаты смогут вернуться в ЮНЕСКО на предложенных ими же условиях. США будут погашать государственный долг постепенно.

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В голосовании участвовали 142 страны. Резолюцию поддержали 132 делегации. Против выступили 10 государств, еще 15 стран воздержались. Председатель сессии отметил, что для принятия документа нужно было получить большинство — 95 голосов.

«Таким образом проект резолюции считается утвержденным», — заявил он.

В документе указали, что Соединенные Штаты в прошлом не уплатили свои взносы в силу независящих от них обстоятельств. Если возвращение США оформят до 31 июля, американские делегаты получат возможность избираться в Исполнительный совет и участвовать во всех голосованиях до 43-й сессии Генконференции ЮНЕСКО.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новость, что госдолг Соединенных Штатов увеличится вдвое к 2053 году. Она назвала США страной-банкротом.