США вернули Ираку 17 тысяч украденных во время вторжения археологических находок

США вернули Ираку 17 тысяч археологических находок, которые украли из музеев во время вторжения американской армии в 2003 году. Об этом сообщило ИА REX.

Украденные артефакты привезли в Багдад. Предметы перевозили на лайнере премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми. Ранее он встречался с президентом США Джо Байденом, передали Nation News. Работа по возвращению древностей длилась на протяжении нескольких месяцев. Министерство туризма и древностей Ирака отметили, в свою очередь, что вернуть на родину удалось лишь 10% от украденного.