Мир 05 мая 2023, 17:29 США вербовали украинцев с опытом в области оружия массового поражения — Минобороны Минобороны: США вербовали работавших на Украине специалистов по оружию массового поражения Пресс-служба Минобороны

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Минэнерго США вербовало на Украине специалистов с опытом и знаниями в области оружия массового поражения. Об этом на брифинге заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его словам, одна из 17 министерских лабораторий работала непосредственно на Украине. Там она занималась проектом «Инициатива по предотвращению распространения оружия массового поражения».

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Кириллов также напомнил о заявлении директора управления научных исследований министерства энергетики США Джона Стивена Бинкли. В начале апреля минувшего года тот пообещал украинской стороне восстановить свернутые научно-исследовательские программы двойного назначения, как только смогут вернуться специалисты.

Ключевым сотрудником в реализации проектов минэнергетики США на территории Украины был экс-сотрудник Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории профессор Ричард Веллер. По словам Кириллова, он занимался изучением заболеваний, которые могут передаваться от животного к человеку. Эти исследования проводились в Киеве и Харькове.

Кириллов также рассказал, что Пентагон оценивал условия в Азово-Черноморском регионе, при которых птичий грипп можно сделать неуправляемым. Изучение проходило через Украинский научно-технический центр.