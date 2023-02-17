Мир 17 февраля 2023, 04:23 США ведут борьбу с Россией ради обогащения за ее счет — экс-советник Пентагона Экс-советник Пентагона Макгрегор: США ведут борьбу с РФ ради обогащения за ее счет Pxhere

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США развязали борьбу с Россией в надежде обогатиться за счет ее природных ресурсов. Об этом заявил экс-советник министра обороны в администрации бывшего президента США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Запись его выступления опубликована на YouTube-канале Straight Calls with Douglas Macgregor.

Макгрегор считает, что Вашингтон развязал борьбу против России с целью ее «уничтожения и, потенциально, расчленения». В своих действиях американская сторона заручилась поддержкой союзников, в том числе в Лондоне, а также международного финансового сообщества, управляют которым из Нью-Йорка.

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«Я думаю, за этим стоят большие деньги, потому что у России есть ресурсы, минералы, нефть, газ, драгоценные металлы, сельское хозяйство на триллионы долларов», — высказал свое мнение Макгрегор.

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Американские власти, по его мнению, считают, будто «Россия слаба и над ней можно издеваться, стоит лишь оказать большое давление». Экс-советник главы Пентагона уверен, что США встали на крайне опасный путь конфликта с Россией.

Западные страны, как подчеркнул Макгрегор, в 1990-х годах и в начале 2000-х годов уже предпринимали попытки разграбить Россию. Но замысли не удались. Как констатировал Макгрегор, страны Запада потерпели поражение и «были выброшены» российским лидером Владимиром Путиным.