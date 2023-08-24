Мир 24 августа 2023, 07:30 США вдвое увеличили закупку урана у России США нарастили закупку урана у России вдвое и достигли максимума почти за 20 лет РИА «Новости»

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Соединенные Штаты приобрели у России в первом полугодии 416 тонн урана, что в 2,2 раза больше показателей 2022-го за аналогичный период. Таким образом покупки стали максимальными с 2005 года. Об этом сообщило РИА «Новости», сделавшее собственные расчеты на основе данных американской статслужбы.

Россия поставляет в Штаты лишь топливо с обогащением по урану-235, оно является ключевой статьей «радиоактивного» импорта государства. Специалисты при анализе учитывали информацию по импорту обедненного и природного урана. Американцы его покупают и у других стран.

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Под данным расчета агентства, с января по июль 2023 года включительно США увеличили закупку российского урана в 2,2 раза. Речь идет о 416 тоннах, в прошлом году показатель равнялся 188 тоннам. Максимальное значение в 418 тонн фиксировалось в 2005 году.

«За ввезенный российский уран США заплатили 696,5 миллиона долларов, что стало максимальным значением с 2002 года — более ранней статистики в разбивке по месяцам нет», — написало агентство.

По его информации, стоимость поставок за год возросла в 2,5 раза. Кроме того, доля выросла до 32%. Также Штаты увеличили покупки урана у Великобритании — до 383,1 миллиона долларов.