Неизвестные обстреляли незаконную базу США в Сирии
Незаконная американская военная база в сирийской провинции Хасеке подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сирийское издание Al-Watan.
В последние месяцы СМИ время от времени сообщают о регулярных нападениях на американских военных в сирийских провинциях Эль-Хасеке и Дейр-эз-Зоре. Нападающие пока остаются неизвестными. В Пентагоне эту информацию отрицают.
13 июня была обстреляна авиабаза Таджи в Ираке, на которой располагаются силы коалиции во главе с США.
Ранее сообщалось, что Израиль нанес удары по границе с Сирией, обвинив Сирийскую армию в попытке подрыва взрывных устройств на израильско-сирийской границе. Военные нанесли удар по четырем террористам, которые хотели установить бомбы в нескольких метрах от границы. У них конфисковали оружие и взрывчатые вещества.