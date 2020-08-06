Неизвестные обстреляли незаконную базу США в Сирии

В последние месяцы СМИ время от времени сообщают о регулярных нападениях на американских военных в сирийских провинциях Эль-Хасеке и Дейр-эз-Зоре. Нападающие пока остаются неизвестными. В Пентагоне эту информацию отрицают.

13 июня была обстреляна авиабаза Таджи в Ираке, на которой располагаются силы коалиции во главе с США.

Ранее сообщалось, что Израиль нанес удары по границе с Сирией, обвинив Сирийскую армию в попытке подрыва взрывных устройств на израильско-сирийской границе. Военные нанесли удар по четырем террористам, которые хотели установить бомбы в нескольких метрах от границы. У них конфисковали оружие и взрывчатые вещества.