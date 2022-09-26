США в рамках учений NAMEJS разместят две системы HIMARS в Латвии | 360°

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США в рамках учений NAMEJS разместят две системы HIMARS в Латвии

Командование армии США в Европе и Африке: системы HIMARS разместят в Латвии

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США в понедельник, 26 сентября, разместят две системы HIMARS в Латвии в рамках учений Namejs, Об этом сообщило командование Армии США в Европе и Африке.

Таким образом, Вашингтон стремится продемонстрировать способность быстро разворачивать дальнобойные средства на восточных рубежах НАТО.

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«Армия США в Европе и Африке направит две высокомобильные реактивные системы залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS и около десяти военнослужащих в Латвию в поддержку национальных (латвийских — примеч. ред.) учений NAMEJS 26 сентября», — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter командования.

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Отмечается, что HIMARS и персонал будут развернуты одновременно в двух местах на территории Латвии, для этого задействуют два самолета C-130.

Ранее Совбез Белоруссии сообщил о десятках самолетов-разведчиков НАТО у границ. Военный эксперт Кошкин заявил, что Украина еще нескоро сможет войти в НАТО. Эксперт заключил, что обсуждения этой темы шли около десяти лет, но все равно ничего не поменялось и в ближайшее время не поменяется.

США

Латвия

НАТО

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