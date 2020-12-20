По данным источников, сейчас официальные лица США занимаются разработкой версии, в которой Россия фигурирует как виновник в кибератаке. Однако еще неизвестно, получил ли эту информацию госсекретарь Майк Помпео перед тем, как он выступил с обвинением в интервью. Тогда он заявил, что «достаточно четко» можно сказать о причастности России к хакерским атакам.

Тем не менее позднее действующий президент Америки Дональд Трамп сообщил, что за киберпреступлениями может стоять не Россия, а Китай. Он также добавил, что масштаб атаки был преувеличен журналистами.

По данным СМИ, от этой кибератаки пострадало почти 200 структур по всему миру. Однако до сих пор нет информации, чего хотели злоумышленники и смогли ли они что-нибудь похитить путем внедрения в компьютерные сети.