Мир 05 декабря 2023, 01:08 США в первые дни СВО ждали взятия Киева — Белый дом Пресс-секретарь Белого дома: США в первые дни СВО ждали, что Россия возьмет Киев РИА «Новости»

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Власти США в первые дни после начала специальной военной операции на Украине ожидали, что российские войска возьмут Киев. Такое заявление сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Знаете, в первые пару дней войны мы думали, что Киев будет взят», — сообщила пресс-секретарь на брифинге для журналистов.

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Ранее стало известно, что Украина запросила у США нереальный размер военной помощи. По данным «Украинской правды», главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный запросил у главы Пентагона Ллойда Остина во время его ноябрьского визита в Киев 17 миллионов снарядов, а также дополнительное вооружение на сумму до 400 миллиардов долларов. Просьба весьма удивила Остина, так как такого количества снарядов не набрать во всем мире.

Кроме того, по версии издания, на встрече Залужный пожаловался главе Пентагона на то, что Офис президента Украины вмешивается в действия военного руководства.