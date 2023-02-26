Мир 26 февраля 2023, 21:01 США в очередной раз отложили поставку истребителей F-16 Украине Помощник президента США Салливан: поставки Киеву F-16 — вопрос отдаленной перспективы piqsels

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Киеву сейчас необходимы танки, ане истребители F-16. Об этом телеканалу CNN заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Сейчас Украине нужны танки, БМП, БТР, артиллерия, системы ПРО, чтобы ее силы могли вернуть контроль над территорией, которую контролирует Россия. F-16 — это вопрос более отдаленной перспективы», — сообщил он.

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По его словам, такой политик придерживается президент США Джо Байден. Впрочем, ничего нового помощник американского лидера не сказал.

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Ранее Байден уже заявил, что в ближайшей перспективе Киеву не стоит ждать от них поставок военных самолетов. Он сказал, что Украине они сейчас ни к чему. Однако президент Владимир Зеленский не намерен отступать от своих желаний. Он подготовил очередной список вооружений, в которых нуждается, в том числе и в истребителях F-16.