Байден назвал Россию главной угрозой США в мире

Кандидат в американские президенты от Демократической партии Джозеф Байден в интервью «60 минут» заявил, что считает Россию главной угрозой США на мировой арене. По его мнению, Китай является главным конкурентом Вашингтона.

Журналистка канала СВS Нора О’Доннелл спросила бывшего вице-президента США, какая страна сейчас представляет наибольшую угрозу для Вашингтона.

«Я считаю, что в настоящее время наибольшую угрозу в плане подрыва нашей безопасности и альянсов представляет Российская Федерация. Самым большим конкурентом для Штатов, по моему мнению, является Китай», — ответил Джозеф Байден.

Политолог Рафаэль Ордуханян связал взаимные обвинения кандидатов в президенты США в связях с Россией традиционным для предвыборной кампании использованием русофобской риторики. По его мнению, высказывания «двух клоунов» никого не должны волновать.