США в частном порядке попросили Украину «показать готовность» к переговорам с Россией | 360°

Мир 06 ноября 2022, 03:01 США в частном порядке попросили Украину «показать готовность» к переговорам с Россией WP: администрация Байдена попросила Украину показать открытость к переговорам с Россией РИА "Новости"

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Американская администрация в частном порядке обратилась к Украине с просьбой продемонстрировать открытость к переговорам с Россией. Об этом написала газета The Washington Post со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

Просьба направлена не на то, чтобы подтолкнуть Украину к переговорному процессу, а чтобы «поддерживать высокие моральные позиции в глазах своих международных покровителей», пишет издание. Это связано с тем, что поддерживающие Украину политики сталкиваются с опасениями избирателей по поводу затягивания конфликта.

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«Администрация Байдена в частном порядке призывает украинских лидеров показать открытость к переговорам с Россией и пересмотреть публичный отказ участвовать в мирных переговорах, если президент [России] Владимир Путин не будет отстранен от власти», — передает газета слова источника.

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По данным издания, американские чиновники признают «усталость от Украины» и осознают, что конфликт нанес тяжелый удар по мировой экономике.

Запрет президента Украины Владимира Зеленского на переговоры с Россией вызвал обеспокоенность в некоторых частях Европы, Африки и Латинской Америки, где особо остро ощущаются последствия кризиса, сообщает газета.