В ближайшие дни США перебросят дополнительно порядка двух тысяч военных в Европу. Такое заявление сделал во время брифинга официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Мы перемещаем дополнительные силы в численности примерно 2000 военных из США в Европу в предстоящие несколько дней», — привело РИА «Новости» его слова.

В том числе речь идет о переброске частей 18-го воздушно-десантного корпуса и 82-й воздушно-десантной дивизии.

Кирби пояснил, что эти военные идут отдельно и в дополнение к 8,5 тысячи американских военных, «которые находятся в состоянии повышенной боевой готовности».

По словам представителя Пентагона, эти 8,5 тысячи военнослужащих сейчас не передислоцируются, но, если это потребуется для сил реагирования НАТО, они готовы к отправке в Европу.

«Сигнал, который это (отправка военных США — прим. ред.) посылает, то, что мы переправляем дополнительные силы США на территорию союзников по запросу и приглашению этих стран, заключается в том, что мы очень серьезно относимся к нашим обязательствам в рамках НАТО», — добавил Кирби.

Сегодня ранее американские СМИ сообщили, что США направят дополнительные войска в страны Восточной Европы для поддержки союзников по НАТО, которые чувствуют угрозу из-за военных действий России на границе с Украиной. Телеканал CNN со ссылкой на неназванных представителей администрации сообщил, что переброску войск одобрил глава Белого дома Джо Байден.