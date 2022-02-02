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    02 февраля 2022, 22:50

    США в ближайшие дни перебросят в Европу около двух тысяч военных — Пентагон

    Представитель Пентагона Кирби: США намерены перебросить в Европу около двух тысяч военных

    Валерия Шафирко

    В ближайшие дни США перебросят дополнительно порядка двух тысяч военных в Европу. Такое заявление сделал во время брифинга официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

    «Мы перемещаем дополнительные силы в численности примерно 2000 военных из США в Европу в предстоящие несколько дней», — привело РИА «Новости» его слова.

    В том числе речь идет о переброске частей 18-го воздушно-десантного корпуса и 82-й воздушно-десантной дивизии.

    Кирби пояснил, что эти военные идут отдельно и в дополнение к 8,5 тысячи американских военных, «которые находятся в состоянии повышенной боевой готовности».

    По словам представителя Пентагона, эти 8,5 тысячи военнослужащих сейчас не передислоцируются, но, если это потребуется для сил реагирования НАТО, они готовы к отправке в Европу.

    «Сигнал, который это (отправка военных США — прим. ред.) посылает, то, что мы переправляем дополнительные силы США на территорию союзников по запросу и приглашению этих стран, заключается в том, что мы очень серьезно относимся к нашим обязательствам в рамках НАТО», — добавил Кирби.

    Сегодня ранее американские СМИ сообщили, что США направят дополнительные войска в страны Восточной Европы для поддержки союзников по НАТО, которые чувствуют угрозу из-за военных действий России на границе с Украиной. Телеканал CNN со ссылкой на неназванных представителей администрации сообщил, что переброску войск одобрил глава Белого дома Джо Байден.