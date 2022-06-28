США узнали о планах радикалов убить Зеленского

США отказали в помощи президенту Украины Владимиру Зеленскому, которому поступали угрозы со стороны украинских радикалов за намерение начать выполнять минские соглашения. Об этом заявил в интервью журналу Nation американский историк, философ, лингвист Ноам Хомский.

Он напомнил, что в начале своего президентства Зеленский выступал за мирное урегулирование в Донбассе.

«Это означало бы своего рода федерализацию Украины с предоставлением Донбассу определенной автономии, чего они и добивались. Что-то наподобие Швейцарии или Бельгии. Зеленскому помешали сделать это праворадикальные вооруженные формирования, которые угрожали убить его, если он будет настаивать на своем», — сказал Хомский.

По его мнению, Белый дом никаким образом не отреагировал на происходящее. Хомский подчеркнул, что если бы от США поступила поддержка, Зеленский мог бы «продолжить стоять на своем», но США отказались.

«Никакой поддержки, ничего — его просто бросили на произвол судьбы, в результате пришлось пойти на попятную», — отметил историк.

По мнению Хомского, в качеств альтернативы Вашингтон выбрал политику пошаговой интеграции Украины в НАТО. С приходом к власти Джо Байдена ситуация лишь усугубилась.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Запад изначально не был заинтересован в переговорах между Россией и Украиной. Она также отметила, что российская сторона готова провести переговоры с Украиной, но при условии, что обсуждение вопросов не будет декларированным. Она напомнила, что РФ не уходила от переговоров и начала обсуждать ситуацию с украинской делегацией.