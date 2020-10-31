США ужесточит миграционную политику в случае победы Трампа

По его словам, в основе новых правил лягут четыре приоритета: сокращение правил предоставления убежища, расширение запрета на въезд иностранцев, ужесточение к кандидатам на получение американской визы и ликвидация городов, которые дают укрытие беженцам.

«Реформа действующих правил потребуется для устранения имеющихся проблем и придания здравомыслия нашим иммиграционным программам», — пояснил Миллер.

Он отметил, что администрация по решению Конгресса получила полный контроль над разработкой новых правил въезда в страну и получения вида на жительство.

Действующий президент США Дональд Трамп еще во время своей первой кампании обещал, что сократит приток мигрантов в страну, чтобы обеспечить рабочими местами своих сограждан.

В январе 2017 года он подписал указ, по которому запретил въезжать в США гражданам Сирии, Ирака, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. По решению суда документ заблокировали. Но через два месяца появился такой же указ, с единственным отличием — оттуда вычеркнули Ирак. Федеральный суд Гонолулу снова заблокировал документ. Но Верховный суд США отменил это решение.

Как напомнил «Взгляд», минувшим летом Трамп подписал распоряжение о приостановке ряда рабочих виз.