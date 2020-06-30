США ужесточили ввоз товаров в Россию

Товары из США будут ввозить в Россию по новым правилам. Вашингтон решил сделать ограничения на экспорт в РФ еще более жесткими. Меры коснутся чувствительных технологий, они также актуальны для Китая и Венесуэлы.

Два новых правила Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США вступили в силу 29 июня, сообщила газета «Известия».

Одно из них отменило действовавшее для американских экспортеров исключение: раньше у них была возможность поставлять в РФ довольно широкий спектр товаров без лицензии. Такое было возможно в том случае, если они предназначались для частного использования.

В списке значились подшипники и полупроводники. В него также включили компьютеры, телекоммуникационное оборудование и радиолокационные системы. Входило в него оборудование для производства самолетных двигателей и другое.

Теперь правила будут другими: сначала экспортеру придется получить специальную лицензию Минторга США. При этом неважно, для использования в гражданских целях предназначаются товары или нет.

На получение лицензии компаниям потребуется потратить дополнительное время. И в ее выдаче вполне могут отказать — например, если бюро усомнится в конечном пользователе продукции.

Изменения коснутся не только экспорта в РФ. Аналогичные правила будут действовать для Китая, Венесуэлы, Армении, Украины, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Ирака.

В министерском Бюро промышленности и безопасности заявили, что приняли подобное решение из-за интеграции гражданских и военных отраслей в таких странах, как Россия и Китай. Из-за этого определить конечного пользователя произведенной в США продукции порой затруднительно.