США ужесточили санкции против Ирана

Вашингтон ввел секторальные санкции против иранских производителей металла, текстиля и строителей. Запретительные меры также коснутся добывающего сектора.

Об ответных мерах на ракетный дура Ирана сообщили глава Минфина США Стивен Мнучини и госсекретарь Майк Помпео на совместном брифинге, который транслировался на YouTube.

Глава казначейства сообщил, что под санкции попадут 17 компаний и чиновники, которых подозревают в причастности к атакам и нарушению прав человека. Помпео подчеркнул, что США хотят, чтобы Иран «вел себя как нормальная страна».

В опубликованном сообщении Минфина США сказано, что будут санкционированы крупнейшие производители стали, алюминия, меди и железа в Иране. Вашингтон намерен также в будущем расширить список секторов экономики, подпадающих под запретительные меры.

Под санкции также попали секретарь иранского Высшего совета безопасности Али Шамхани, командующий ополчением «Басидж» бригадный генерал Голямреза Солеймани, и еще несколько чиновников.

Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин заявил RT, что новые антииранские санкции являются ответным ходом, так как индивидуальные запретительные меры кроме эмоциональной нагрузки смысла не имеют. Запретительные меры против компаний одной отрасли также не смогут радикально изменить ситуацию.

«Дополнительные санкции, вот так, шаг за шагом, могут оказывать на Иран более ощутимое воздействие. Пока это обмен демонстративными шагами. Это далеко не весь потенциал санкций, это просто ответный ход», — заключил эксперт.