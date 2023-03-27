Мир 27 марта 2023, 20:53 США ужесточат свою стратегию по Украине The Times: США поставили целью добиться победы Украины в конфликте с Россией РИА «Новости»

Читать 360tv в

Правительство США ужесточит свою стратегию по украинскому кризису. В качестве новых целей заявлена полная победа страны в конфликте с Россией и возвращение к границам 1991 года. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщила британская газета The Times.

Собеседники издания подчеркнули, что американское правительство высоко оценило шансы украинской армии на победу и поэтому готово помочь с обеспечением суверенитета и независимости Украины.

Реклама

Но публично заявленная цель США останется прежней: максимальная военная поддержка Украины и доведение конфликта до мирных переговоров. Но к диалогу пока не готова Россия.

«Наша позиция заключается в том, что мы будем продолжать делать все возможное, чтобы помочь Украине выжить как независимой демократической стране», — заявил высокопоставленный чиновник в администрации Белого дома.

Опрошенные газетой The Wall Street Journal военные эксперты заметили, что украинские военные не станут проводить весеннее контрнаступление, как это делают войска НАТО, с массированными ударами авиации и крылатых ракет. Вместо этого они проведут сухопутную операцию под прикрытием высокоточной артиллерии.