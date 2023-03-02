Мир 02 марта 2023, 14:02 США увидели угрозу кибербезопасности со стороны Китая США назвали Китай масштабной и постоянной угрозой кибербезопасности РИА «Новости»

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Увеличение операций Китая в интернете, в том числе с целью хищения интеллектуальной собственности, сделали страну самой масштабной и постоянной угрозой для кибербезопасности. Как сообщило РИА «Новости», об этом говорится в черновике проекта новой стратегии национальной кибербезопасности США.

В документе указали, что Китай стал единственным государством, которое намерено изменить международный порядок, заняв первое место в области передовых технологий. Подобные шаги сделают стану главным стратегическим конкурентом США в области глобального развития.

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«Успешно задействовав интернет в качестве основы для наблюдения за состоянием и возможностями в сфере влияния, Китай экспортирует свое видение цифрового авторитаризма, стремясь сформировать глобальный интернет в соответствии со своим видением», — отметили в черновике стратегии.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил, что организованные США кибератаки на Украине, направленные против России, несут серьезные угрозы. Он подчеркнул, что американцы должны дать объяснения своим шагам.