Мир 01 сентября 2023, 23:57 США увидели прогресс в контрнаступлении ВСУ Представитель Белого дома Кирби призвал отказаться от критики ВСУ flickr.com

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Критика украинских военных никак не поможет в контрнаступлении, в котором впервые за долгое время появились признаки успеха. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Слова чиновника привело РИА «Новости».

«Мы видели заметный прогресс, и мы сфокусированы на том, чтобы этот прогресс продолжался, чтобы у них были инструменты и необходимая подготовка», — заявил Кирби.

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По словам представителя Белого дома, наступление будет идти с той скоростью, которую сами украинцы считают необходимой.

Кирби выразил уверенность, что последними достижениями в ходе контрнаступления Украина «ответила» на претензии некоторых американских чиновников в отношении стратегии контрнаступления.

«Знаете, смотреть со стороны и критиковать партнера и друга, когда он пытается продвинуться в кровавых, ужасных и жестоких условиях — делу не помогает», — сказал Кирби.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба предложил всем критикам контрнаступления ВСУ «заткнуться», а также приехать на Украину и попробовать самим освободить хоть один квадратный сантиметр территории.

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