США уверены, что сохранят консенсус НАТО по вступлению Швеции и Финляндии

Власти США уверены, что они смогут сохранить консенсус, существующий внутри НАТО относительно принятия в состав альянса Швеции и Финляндии. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс. Его слова привел ТАСС.

В ходе брифинга Прайса попросили прокомментировать заявление президента Турции Эрдогана о том, что Анкара не сможет согласиться со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку эти страны отказались экстрадировать подозреваемых в причастности к террористическим организациям по запросу турецкой стороны.

«Не нам говорить от лица правительства Турции. Мы можем говорить как член НАТО», — ответил Прайс.

Он напомнил, что в минувшие выходные в Берлине состоялась неформальная встреча руководства МИД стран НАТО.

«Госсекретарь Блинкен покинул встречу с тем же чувством уверенности в наличии прочного консенсуса по поводу принятия Финляндии и Швеции в альянс, если они захотят к нему присоединиться. И мы уверены, что сможем сохранить этот консенсус», — отметил Прайс.

Швеция и Финляндия до последнего времени сохраняли внеблоковый статус. Решение о вступлении в НАТО они приняли вскоре после того, как началась спецоперация на Украине.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель сказал, что министры обороны ЕС поддержат это решение. Он подчеркнул, что включение Швеции и Финляндии в состав НАТО усилит альянс.