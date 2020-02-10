    10 февраля 2020, 02:05

    США увеличит расходы на оборону и сократит на экологию

    Александра Каширина

    Администрация американского президента Дональда Трампа подготовила проект федерального бюджета на следующий год. Траты составят 4,8 триллиона долларов, сообщила газета The Wall Street Journal.
    США увеличит расходы на оборону и сократит на экологию

    На оборону предполагается выделить средств больше, чем в этом году на 0,3%, всего оборонные расходы составят 740,5 миллионов долларов. При этом на 19% увеличатся траты на ядерную безопасность (то есть управление ядерным арсеналом США).

    Также больше денег в 2021 году получит NASA. Предполагается выделить компании на 12% больше, так как Трамп намерен к 2024 снова отправить космонавтов на Луну.

    Все это правительство будет субсидировать за счет сокращения помощи зарубежным партнерам (на 21%), экологических программ, городского развития и медицинского страхования. При этом указывается, что военная и финансовая помощь Украине останется на прежнем уровне. Бюджет на 2021 года будет действовать с 1 октября этого года.

    Ранее сообщалось, что Трамп решил высмеять спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси.