США увеличит расходы на оборону и сократит на экологию

На оборону предполагается выделить средств больше, чем в этом году на 0,3%, всего оборонные расходы составят 740,5 миллионов долларов. При этом на 19% увеличатся траты на ядерную безопасность (то есть управление ядерным арсеналом США).

Также больше денег в 2021 году получит NASA. Предполагается выделить компании на 12% больше, так как Трамп намерен к 2024 снова отправить космонавтов на Луну.

Все это правительство будет субсидировать за счет сокращения помощи зарубежным партнерам (на 21%), экологических программ, городского развития и медицинского страхования. При этом указывается, что военная и финансовая помощь Украине останется на прежнем уровне. Бюджет на 2021 года будет действовать с 1 октября этого года.

Ранее сообщалось, что Трамп решил высмеять спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси.