Мир 13 марта 2023, 18:04 США увеличат расходы на закупку боеприпасов Минобороны США увеличат траты на боеприпасы в 2024 году на 12% U.S. Department of Defense

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Американские власти анонсировали увеличение расходов на закупку боеприпасов в следующем финансовом году на 12%. Об этом заявила на брифинге в Пентагоне первый заместитель министра обороны Кэтлин Хикс, сообщил ТАСС.

«Только боеприпасов мы закупим в 2024 финансовом году на 30,6 миллиарда долларов, что почти на 12% больше, чем в 2023 финансовом году», — отметила она.

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По словам замминистра обороны США, треть планируемых закупок — это дальнобойные боеприпасы, в число которых войдут гиперзвуковые ракеты. Хикс подчеркнула, что их увеличение необходимо для сдерживания и в случае агрессии в Индо-Тихоокеанском регионе.

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