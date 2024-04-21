Мир 21 апреля 2024, 01:59 США увеличат число военных советников на Украине Патрик Райдер: США хотят увеличить число военных советников в посольстве в Киеве РИА «Новости»

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Вашингтон рассматривает возможность отправки дополнительных военных советников в посольство США в Киеве. Об этом в интервью газете Politico заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

По его словам, Минобороны США в зависимости от условий безопасности в условиях конфликта корректировало присутствие своих военспецов на Украине для того, чтобы консультировать правительство и ВСУ.

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«Мы рассматриваем возможность отправки нескольких дополнительных советников для расширения отдела по вопросам военного сотрудничества в посольстве», — сказал Райдер.

Вооруженные силы России за минувшие два месяца уничтожили на Украине пять танков Abrams американского производства. Об этом сообщила газета The New York Times. По данным высокопоставленного источника в американских военных кругах, в распоряжении ВСУ осталось 26 машин такого типа. Всего российские войска вывели из строя 796 украинских танков, в том числе около 140, которые ВСУ передали страны НАТО.