США уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения по климату

В заявлении госсекретарь Майкл Помпео напомнил о решении президента США Дональда Трампа выйти из климатического соглашения летом 2017 года «из-за несправедливого экономического бремени, наложенного на американских рабочих, бизнесменов и налогоплательщиков».

По словам Помпео, Соединенные Штаты «сократили все виды выбросов», продолжая развивать свою экономику.

«С 2005 по 2017 год выбросы парниковых газов в США снизились на 13%, при этом наша экономика выросла более чем на 19%», — добавил он.

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Госсекретарь отметил, что Вашингтон продолжит работу с партнерами «в целях повышения устойчивости к последствиям изменения климата и подготовки к стихийным бедствиям». Также США намерены и дальше развивать свою экономику «одновременно с сокращением выбросов».

Парижское соглашение утвердили в декабре 2015 года в качестве замены климатического Киотского протокола. Страны-участницы договорились предпринять шаги, чтобы средняя температура на планете к 2100 году не повысилась более чем на 2°C по сравнению с доиндустриальной эпохой. Для этого было решено снижать выбросы углекислого газа и других парниковых газов.