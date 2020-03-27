США утонет в безработных? Принято рекордное число заявок

За последнюю неделю в США было принято в 11 раз больше заявок на пособие по безработице, чем за предыдущий период. Это новый исторический максимум с 1982 года, когда было подано 695 тысяч заявок.

Министерство труда США сообщило, что приняло 21 марта 3,283 миллиона заявок. Для сравнения, 14 марта их поступило 282 тысячи. Представитель ведомства предположил, что рекордный рост связан с пандемией коронавируса и карантинными мерам, принятыми Белым домом.

Месяцем ранее уровень безработицы в США составлял 3,5%, минимум за последние полвека. К маю он может достигнуть 13%, уровня 1930-х годов.

Американский инвестиционный банк Bank of America на днях объявил о начале масштабного экономического кризиса. Экономисты предположили, что число безработных будет каждый месяц увеличиваться примерно на миллион человек.