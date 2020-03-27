    27 марта 2020, 02:19

    США утонет в безработных? Принято рекордное число заявок

    Анастасия Кукова

    За последнюю неделю в США было принято в 11 раз больше заявок на пособие по безработице, чем за предыдущий период. Это новый исторический максимум с 1982 года, когда было подано 695 тысяч заявок.
    США утонет в безработных? Принято рекордное число заявок

    Министерство труда США сообщило, что приняло 21 марта 3,283 миллиона заявок. Для сравнения, 14 марта их поступило 282 тысячи. Представитель ведомства предположил, что рекордный рост связан с пандемией коронавируса и карантинными мерам, принятыми Белым домом.

    Месяцем ранее уровень безработицы в США составлял 3,5%, минимум за последние полвека. К маю он может достигнуть 13%, уровня 1930-х годов.

    Американский инвестиционный банк Bank of America на днях объявил о начале масштабного экономического кризиса. Экономисты предположили, что число безработных будет каждый месяц увеличиваться примерно на миллион человек.