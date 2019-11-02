США установит лимит на прием беженцев в 2020 году

В 2017 году США приняли 110 тысяч беженцев. В 2019 году в поисках убежища в страну въехали 30 тысяч человек. «Потолок для общего числа принимаемых беженцев — 18 тысяч», — приводит агентство текст распоряжения Трампа.

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Подписанный документ подтверждает ранее запланированные квоты. Так, например, США примут пять тысяч человек из религиозных меньшинств, которых преследуют. Попасть в страну получат право четыре иракцев, которые либо помогали США, либо имеют какую-нибудь связь с американцами.

Квота на беженцев из Сальвадора, Гватемалы и Гондураса составит 1,5 тысячи человек. Оставшиеся 7,5 тысячи мест достанутся беженцам из других категорий, которые определили ранее.

Ограничение иммиграции в США — одно из главных предвыборных обещаний Трампа. Его противники обвиняют нынешние власти США в том, что страна потеряла позицию мирового лидера по приему беженцев.