США успешно испытали установки THAAD. Видео

Испытания пусковой установки Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) состоялись на атолле Кваджалейн (Маршалловы острова) 29–30 августа. Комплекс успешно отследил и отразил 16 из 16 целей

США оправдались за размещение ПРО THAAD на территории Румынии Подробнее

Мобильный наземный комплекс противоракетной обороны THAAD предназначен для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности. Как сообщил канал Daily Military Defense на YouTube, противоракеты были запущены дистанционно. Эксперты подчеркнули, что это «значительно расширяет возможности размещения пусковых установок и увеличивает обороняемое пространство».

Установки обнаружили и отследили представляющие угрозу объекты, затем система THAAD разработала решение и удаленно запустила ракету пускового комплекса.

«Усовершенствованная система THAAD в сегодняшних испытаниях сработала безупречно, и мы гордимся тем, что поддерживаем Агентство по противоракетной обороне и армию США, поскольку они продолжают демонстрировать непревзойденные возможности системы», — сказал вице-президент американской военно-промышленной компании Lockheed Martin Ричард МакДэниел.

Система серийно выпускается с 2008 года. Радар THAAD используется для целеуказания противоракет в системе ПРО MIM-104 Patriot.