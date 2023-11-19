Мир 19 ноября 2023, 17:59 США успешно испытали новую ракету Lockheed Martin на замену ATACMS Пентагон: США успешно испытали новую дальнобойную ракету Lockheed Martin Defense Ministry/Keystone Press Agency

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Соединенные Штаты успешно испытали новую дальнобойную ракету Precision Strike Missile производства Lockheed Martin. Об этом сообщило украинское СМИ Uanews со ссылкой на информацию Пентагона.

Уточняется, что испытания состоялись сегодня, 19 ноября.

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Предполагается, что новая ракета заменит ATACMS, которая находится на вооружении США еще с 1991 года. Впервые в реальном бою ее испытали во время операции «Буря в пустыне». ATACMS могут летать на скорости втрое выше звуковой, а также поражать цели на расстоянии до 300 километров.

Ранее, в октябре, портал Breaking Defense писал, что космические войска США начали испытания перспективной тактической гиперзвуковой ракеты Precision Strike Missile стрельбой на максимальную дистанцию, однако потеряли ее после 499 километров и так и не поняли, сколько она смогла пролететь.

Сегодня стало известно также, что Франция успешно испытала межконтинентальную баллистическую ракету М51.3.