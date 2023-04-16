16 апреля 2023, 03:42
США усомнились в успехе контрнаступления ВСУ
The Washington Post: США сомневаются в успехе наступления ВСУ из-за ряда проблем
У Вооруженных сил Украины нет достаточной подготовкой и необходимого запаса оружия для достижения успехов при контрнаступлении. Таким мнением обозреватель Дэвид Игнейшес поделился в статье для The Washington Post.
Согласно обнародованным документам Пентагона, примерно два месяца назад американская разведка сделала вывод, что конфликт на Украине «движется в направлении тупикового». Игнейшес пообщался с рядом должностных лиц, которые поделились своими сомнениями в успехе контрнаступления ВСУ.
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«Они по-прежнему соглашаются с февральской оценкой, которая состоит в том, что „сохраняющаяся нехватка подготовки и боеприпасов, вероятно, будет сдерживать прогресс и приведет к увеличению потерь при наступлении“», — говорится в материале.
При этом источник в Пентагоне заявил, что российские военные получили контроль над 70-80% территории Артемовска, однако «украинцы удержались, избежав символического поражения».
Некоторые высшие должностные лица в Евросоюзе ранее выразили сомнения по поводу успешности вероятного контрнаступления украинских военных.
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