Мир 16 апреля 2023, 03:42 США усомнились в успехе контрнаступления ВСУ The Washington Post: США сомневаются в успехе наступления ВСУ из-за ряда проблем Ministry of Defense of Ukraine

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У Вооруженных сил Украины нет достаточной подготовкой и необходимого запаса оружия для достижения успехов при контрнаступлении. Таким мнением обозреватель Дэвид Игнейшес поделился в статье для The Washington Post.

Согласно обнародованным документам Пентагона, примерно два месяца назад американская разведка сделала вывод, что конфликт на Украине «движется в направлении тупикового». Игнейшес пообщался с рядом должностных лиц, которые поделились своими сомнениями в успехе контрнаступления ВСУ.

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«Они по-прежнему соглашаются с февральской оценкой, которая состоит в том, что „сохраняющаяся нехватка подготовки и боеприпасов, вероятно, будет сдерживать прогресс и приведет к увеличению потерь при наступлении“», — говорится в материале.

При этом источник в Пентагоне заявил, что российские военные получили контроль над 70-80% территории Артемовска, однако «украинцы удержались, избежав символического поражения».

Некоторые высшие должностные лица в Евросоюзе ранее выразили сомнения по поводу успешности вероятного контрнаступления украинских военных.